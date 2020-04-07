Tartıştığı komşusunun eşini öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'da tartıştığı komşusunun eşini beylik tabancasıyla vurarak öldüren şahıs, ardından intihar etti.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Huzurkent Sitesinde bir süredir aralarında anlaşmazlık olan ve kavga eden iki komşu, bugün de bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga etti. Kavgada sinirlerine hakim olamayan 53 yaşındaki emekli öğretmen İlhan P, komşusunun eşi olan 38 yaşındaki Gülşen T'yi sitenin önünde beylik tabancıyla vurarak öldürdü. Ardından İlhan P. de, aynı tabanca ile intihar etti. Ağır yaralanan her iki şahısta, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İlhan P. ve Gülşen T, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU