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Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! - Son Dakika

Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!

18.11.2021 15:43

İzmir'de bir taş ocağında bekçilik yapan M.Y. köpeğe cinsel saldırıda bulundu. Şahıs gözaltına alınırken istismar anları, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir taş ocağında bekçilik yapan M.Y., köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Bekçinin köpeğe cinsel istismarda bulunduğu o anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!

Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! - Son Dakika


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