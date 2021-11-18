İzmir'in Bornova ilçesindeki bir taş ocağında bekçilik yapan M.Y., köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Bekçinin köpeğe cinsel istismarda bulunduğu o anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.
Öte yandan gözaltına alındıktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! - Son Dakika