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Taş Tepeler Tarih Kitaplarını Değiştirecek - Son Dakika

Taş Tepeler Tarih Kitaplarını Değiştirecek

27.09.2021 12:01
Taş Tepeler Tarih Kitaplarını Değiştirecek, System.String[]

Göbeklitepe'yi de kapsayan Taş Tepeler'de 12 arkeolojik alanın kazı başkanlığını yapan Prof.Dr. Necmi Karul, bugüne kadar yapılan çalışmalarda ulaşılan bulguları Taş Tepeler lansmanında yaptığı sunumlarla akademi dünyasıyla paylaştı.

Göbeklitepe'yi de kapsayan Taş Tepeler'de 12 arkeolojik alanın kazı başkanlığını yapan Prof.Dr. Necmi Karul, bugüne kadar yapılan çalışmalarda ulaşılan bulguları Taş Tepeler lansmanında yaptığı sunumlarla akademi dünyasıyla paylaştı.

Bölgede Neolitik çağa ilişkin elde edilen bulguları paylaşan Karul, tarih kitaplarını değiştirecek bilgiler sundu.

Hürriyet Gazetesi'nden Umut Erdem'in haberine göre, Karul şu bilgileri aktardı:

SIĞIRLAR İKİ MİSLİ BÜYÜK

-Açığa çıkardığımız sığırların boyutları bugünkü sığırların iki misli büyüklüğünde.

KOYUNLAR YÜNSÜZ

-Koyunlar daha uzun, üzerlerinde yün tabakası yok, sert kılları olan bir deriye sahipler. Bu süreci açığa çıkarmak için uğraşıyoruz.

SIĞIRLARI EĞİTMESELER...

-Bugün bütün Dünya'da 1.5 milyar sığır tüketiliyor. Bu sığırlar evcilleştirilmeseydi bugün bu tüketim gerçekleştirilmeyecekti. Bütün bunların anavatanı Anadolu, özellikle bu bölge. Günümüzden 10 bin 500 yıl önce yıl boyu kullanılan ilk yerleşimleri yine bu coğrafyada görülmeye başlanıyor.

-12 bin yıl avcı, toplayıcı, tüketici yaşam yerini üretici yaşama bırakıyor. Bugünkü sosyal yaşamımızı düzenleyen, grup halinde yaşamanın yerini merkezinde konutun, evin olduğu bireysel yaşama geçiliyor.

TARIM YERLEŞİK YAŞAMIN SONUCU, NEDENİ DEĞİL

-Bu yerlerin hepsinde insanların 12 ay yaşadıklarını gördük. Demek ki avcı toplayıcı haldeyken yerleşik yaşama geçmişler. Avcı toplayıcılık yani tarım ve hayvancılığın yerleşik yaşamın bir nedeni değil, bir sonucu olduğunu gördük. Bu Dünya'daki bütün okul kitaplarında bu bölgede yapılan arkeolojik kazıların sonuçları ile değiştirilen bilgilerin başında geliyor.

SÜTUNLAR ÜZERİNE ÇATI

-Bu bölgede ilk kez anıtsal yapılarla karşılaşıyoruz. Bu yapıların tamamını zemine gömüp, yuvarlak planlı yapılar olduğunu ve tamamının üzerinde çatılar olduğunu görüyoruz. Bu aşamada insanlar henüz kendi kendini taşıyan duvar yapmayı bilmiyorlar.

KÖŞE YAPMAYI BİLMİYORLAR

Bu dönemde insanlar köşe yapmayı bilmiyorlar. Onun için yapılarını yuvarlak inşa ediyorlar. Bu bölgede ilk köşeli yapıların ortaya çıktığını görüyoruz. Köşeyi çözdüğünüz zaman bugünkü gökdeleni yapabiliyorsunuz. Mimari anlamdaki devrim niteliğindeki bu keşife de Karahantepe'de höyükte en eski örnekleriyle karşılaşıyorsunuz.

GELECEĞE BIRAKMAK İÇİN GÖMMÜŞLER

Bu yapıların hepsinin içinde en azından 12 dikili taş olduğunu görüyoruz. Bu yapıların diğer ortak özelliği de tamamının işlevi bittikten sonra bir insanı gömdüğümüz gibi bu yapıların gömüldüğünü görüyoruz. Bütün yaşanmışlıklarıyla birlikte içerisinde ne varsa onlarla birlikte gelecek kuşaklara korunmak üzere bırakıldıklarını görüyoruz.

ÖLENE YENİ YÜZ

Başı olmayan bir insan motifi var. Bu da inançlarıyla ilgili. İnsanların başlarını bedenlerinden ayırdıklarını, baş kısımlarını ayrı yere gömdüklerini görüyoruz. Kişi öldükten sonra gömülüyor, üzerindeki etler ayrılana kadar bekleniyor. Daha sonra kafatası oradan alınıp başka yere götürülüyor ve üzerine ona ait olmayan başka bir yüz ekleniyor.

KARAHANTEPE'DE ÜÇ BOYUTLU İNSAN BAŞI HEYKELLERİ

Taş Tepeler Tarih Kitaplarını Değiştirecek
Karahantepe'de bulunan eril baş heykeli.

Karahantepe özelinde elde ettiğimiz sonuçları özetlemek istiyorum. Bütün bu süreç günümüzden 10 bin 500 yıl önce başlıyor. İlk örneklerinde insanların betimlenme biçimlerini oldukça şematize basit çizgiler halinde çok abartılı olmayacak şekilde betimlendiklerini görüyoruz. Sürecin ileri aşamalarında bunun değiştiğini ve insan betimlemelerinin giderek daha anıtsal hale gelmeye başladığını ve bununla birlikte de hayvan betimlemelerinin giderek azaldığını onların yerini insan betimlemelerinin almaya başladığını görüyoruz. Karahantepe'de çok sayıda üç boyutlu insan başı heykeli açığa çıkarıldı. İnsan betimlemelerinin tamamının eril olduğunu görüyoruz.

TAŞ TEPELER NEDİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa'da Taş Tepeler projesiyle 12 arkeolojik alanda çalışma yürütüyor.

Proje kapsamında Göbeklitepe, Karahantepe, Gürcütepe, Sayburç, Çakmaktepe, Sefertepe ve Yeni Mahalle Höyüğü'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde ise Ayanlar, Yoğunburç, Harbetsuvan, Kurt Tepesi ve Taşlıtepe'de de kazılara başlanacak.

ŞANLIURFA'YA EL BATTANİ UZAY VE HAVACILIK BİLİM MERKEZİ KURULDU

DÜNYA TARİHİNİN EN TEHLİKELİ BÖLGESİ AÇIKLANDI

Taş Tepeler Tarih Kitaplarını Değiştirecek

Hürriyet Gazetesi, Necmi Karul, Göbeklitepe, Tarım, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Taş Tepeler Tarih Kitaplarını Değiştirecek - Son Dakika


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