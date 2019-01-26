Taş Ustası 35 Yıldır Bazalt Taşlarını Sanat Eserine Dönüştürüyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dedesinden kalan mesleği 35 yıldır devam ettiren taş ustası, bazalt taşlarına şekil vererek, sanat eserleri oluşturuyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dedesinden kalan mesleği 35 yıldır devam ettiren taş ustası, bazalt taşlarına şekil vererek, sanat eserleri oluşturuyor.



Daha önce ilçe kaymakamlığı için dev taş bayrak ve Cumhurbaşkanlığı amblemiyle gündeme gelen Mahmut Selaniş, Karacadağ bölgesine has sağlam ve dayanıklı bazalt taşlarıyla sanatını icra etmeye çalışıyor.



İlçe yakınlarında bir taş fabrikasında sanatını oğluyla beraber icra etmeye çalışan Mahmut Selaniş, birçok eserin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığının yeni amblemini bazalt taşa yonttu.



Kendisine imkan verildiği taktirde, taşlara istenilen her şekli verebileceğini söyleyen Selaniş, Kültür Bakanlığından destek istedi. Mahmut Selaniş, "Daha önce Cumhurbaşkanlığı forsunu ve meclis için Türk bayrağını yaptım. Şu anda yaptığım bayrak mecliste, daha sonra Kültür Bakanlığı amblemini yaptım. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığının yeni amblemini yapıyorum. 35 yıldır bu taş işiyle uğraşıyorum, taş sanatının her şeyinden en ince ayrıntılarına kadar anlıyorum. Anlayacağınız taştan ekmeğimi çıkarıyorum. Bu sanatımı daha iyi icra etmem için devlet yetkilileri bana sahip çıksın" dedi.



Yaptığım sanata sahip çıkılmıyor



Yaptığı çalışmalara kimsenin sahip çıkmadığını iddia eden Selaniş, "4 yıldır Cumhurbaşkanlığı için yaptığım fors halen burada duruyor. Birileri sesimi duysun ve bunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesine ulaştırsın artık. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum, param ve gücüm yok ki araba tutup oraya götüreyim" şeklinde konuştu.



Son çalışmasının Milli Eğitim Bakanlığı amblemi olduğunu belirten Mahmut Selaniş, "Bu yaptığım son çalışmam için İlçe Kaymakamımızdan destek bekliyorum, inşallah bana yardımcı olur. Bunu direkt Ankara'ya Milli Eğitim Bakanlığına götürelim ve orada kuralım" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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