Taşa Hayat Verenler" Projesi
1 saat önce
Hatay Valiliği koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı kapsamında Defne Belediyesinin yürüttüğü "Taşa Hayat Verenler" projesini tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.
Hatay
Valiliği koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı kapsamında Defne
Belediyesinin yürüttüğü "Taşa Hayat Verenler" projesini tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.
Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman
, Hatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin bu tarz projelerle yeniden canlandığını belirtti.
Projenin ekonomik anlamda kursiyerlere fayda sağlayacağını ifade eden Yaman, şöyle devam etti:
"Bugün kursiyerlerimiz sertifikalarını alıyor ancak bu kurs burada bitmeyecek. Atölyemiz açık kalacak ve halka açık şekilde devam edecek. Bu projeden sonra mesleğin yeniden canlandığına ve devam edeceğine inanıyorum. Bu sayede atölyede eserler ortaya çıkaran kursiyerlerimiz, ürünlerinin satışını gerçekleştirerek aile bütçelerine katkı sağlayabilecek."
Konuşmanın ardından projeye katılan 65 kursiyere sertifikaları dağıtıldı.
Etkinlik sonunda kursiyerlerin yaptığı eserlerden oluşan sergi gezildi.
Son Dakika
» Eğitim
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:43 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma
Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı
Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım