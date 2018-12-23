Son Dakika Haberleri: Taşa Hayat Verenler" Projesi

Taşa Hayat Verenler" Projesi

1 saat önce

Hatay Valiliği koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı kapsamında Defne Belediyesinin yürüttüğü "Taşa Hayat Verenler" projesini tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Taşa Hayat Verenler
Hatay Valiliği koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı kapsamında Defne Belediyesinin yürüttüğü "Taşa Hayat Verenler" projesini tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, Hatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin bu tarz projelerle yeniden canlandığını belirtti.

Projenin ekonomik anlamda kursiyerlere fayda sağlayacağını ifade eden Yaman, şöyle devam etti:

"Bugün kursiyerlerimiz sertifikalarını alıyor ancak bu kurs burada bitmeyecek. Atölyemiz açık kalacak ve halka açık şekilde devam edecek. Bu projeden sonra mesleğin yeniden canlandığına ve devam edeceğine inanıyorum. Bu sayede atölyede eserler ortaya çıkaran kursiyerlerimiz, ürünlerinin satışını gerçekleştirerek aile bütçelerine katkı sağlayabilecek."

Konuşmanın ardından projeye katılan 65 kursiyere sertifikaları dağıtıldı.

Etkinlik sonunda kursiyerlerin yaptığı eserlerden oluşan sergi gezildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:43 Kaynak: AA

İbrahim Yaman, Kalkınma Bakanlığı, Defne, Hatay, Eğitim
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