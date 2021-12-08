Sağanağın vurduğu Bucak'ta hasar tespit çalışması - Son Dakika

BURDUR'un Bucak ilçesinde dün etkili olan sağanak sonrası Boğazköy'de sular altında kalan ev, ahır ve tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başlandı. Susuz köyünde su basan 2 evde ise itfaiyeciler, tahliye çalışması yaptı.

Bucak'a bağlı Boğazköy'de dün etkili olan sağanağın ardından taşkın nedeniyle tarım alanları ile çok sayıda ev ve ahırı su bastı. Tarım alanlarının yer aldığı ovanın göle döndüğü yağış sonrası üreticilerin hayvan yemleri ve saman balyaları zarar gördü. Sabah erken saatlerde Burdur AFAD, Burdur DSİ İl Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bucak Özel İdare Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bucak Köylere Hizmet Götürme Birliği yöneticileri hasar tespit çalışması yaptı. Selde hasar gören 10'a yakın ev ile ahırda inceleme yapıldı

Boğazköy'de oturan Ali Yılmaz , "Dağlardan gelen suyun aktığı dere, köyün içinde son buluyor. Deredeki su köy içerisine aktığı için aşırı yağışlarda evlerimiz, ahırlarımız, ekili ve dikili alanlarımız su altında kalıyor. Yetkililerin bir an önce köy içerisine kadar akan dereyi 600 metre uzaktaki kanala bağlamasını istiyoruz" dedi.

Bu arada dün etkili olan yağışta Susuz köyünde su basan 2 evde itfaiye ekibi tahliye çalışması yaptı.