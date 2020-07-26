Taşköprü Belediye Başkanı Çatal'ın bulunduğu eve silahla ateş açılması - Son Dakika

Kastamonu Belediyesi, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın bulunduğu bağ evine silahla ateş açılmasını kınadı.

Kastamonu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin biran evvel yakalanıp adalete teslim edilmesini temenni ediyoruz. Halkın seçimi ile göreve gelmiş olan Taşköprü Belediye Başkanımız Abdullah Çatal'a yapılan bu saldırı milletin egemenliğine, Taşköprü halkının iradesine ve demokrasiye yapılmıştır. Şehrine hizmet için gecesini gündüzüne katan bir memleket aşığına saldırmak saldırıların en çirkinidir. Taşköprü Belediye Başkanımız Abdullah Çatal'a ve Çatal ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.