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"Taşların Dili" 2. Baskısıyla okuyucuyla buluştu - Son Dakika

"Taşların Dili" 2. Baskısıyla okuyucuyla buluştu

26.07.2021 16:37

Doç. Dr. Mustafa Çetinaslan'ın hazırladığı ve 2014 yılında İnegöl Belediyesi Kültür Hizmeti olarak ilk baskısıyla okuyucuyla buluşan "Taşların Dili" isimli kitap, genişletilmiş haliyle 2. Baskısıyla okuyucuların beğenisine sunuldu.

İçeriğinde İnegöl merkez ve kırsal mahallelerinde bulunan ve tarihten günümüze kadar gelen mezar taşlarının yer aldığı kitap için bugün tanıtım ve imza töreni düzenlendi.

Şehrin değerlerini ortaya çıkaran, geleceğe güzel izler bırakma adına hazırlanmış pek çok eserin basımına katkı sunan İnegöl Belediyesi, son olarak "Taşların Dili" eserinin 2. Baskısıyla kent belleğine bir katkı daha sundu. İnegöllü Doç. Dr. Mustafa Çetinaslan'ın hazırladığı ve 2014 yılında İnegöl Belediyesi Kültür Hizmeti olarak ilk baskısıyla okuyucuyla buluşan "Taşların Dili", gözden geçirilmiş ve genişletilmiş haliyle yeniden basıldı. Yeni baskıda farklı kırsal mahallelerdeki mezar taşları da yer aldı. Yeni baskıda ilk baskıda yer alan teknik hatalar giderildi. Kitap, bu defa 1000 adet basıldı. Kitabın içeriğinde İnegöl merkez ve kırsal mahallelerinde bulunan ve tarihten günümüze kadar gelen mezar taşları yer alırken, kitap aynı zamanda Belediyenin baskısını gerçekleştirdiği 11. kitap olma özelliğini taşıyor.

TANITIM VE İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şuan Konya Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde Doçent olarak görev yapan ve aynı bölümde 2015 yılından itibaren Bölüm Başkan Yardımcısı ve 2016 yılından itibaren de Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi Anabilim Dalı Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüten Do. Dr. Mustafa Çetinaslan'ın kitabı için bugün 11.00'da İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphanesinde tanıtım ve imza töreni düzenlendi.

5 AYRI ALANDA VE KIRSAL MAHALLELERDE ÇALIŞMA YAPILDI

Lansmanda bir konuşma yapan Doç. Dr. Mustafa Çetinaslan, "Benim için güzel ve heyecanlı bir gün. Üzerinde 10 yıldır uğraştığım bir proje… İlk baskısını 2014 yılında gerçekleştirmiştik. Çeşitli sebeplerden dolayı eksikler oldu. Sadece İnegöl Kent Merkezini kapsıyordu. Ancak daha sonraki çalışmalarda da İnegöl'ün kırsal mahalle dediğimiz alanda da çok güzel mezar taşları olduğunu fark ettik. Onların da bir şekilde gün yüzene ya da kayıt alınmasına gerekli gördük. Bu çalışmayı hazırladık. İnegöl ilçe merkezinde toplamda 5 ayrı alanda olmak üzere, başta İshakpaşa külliyesi hazinesi olmak üzere, hastane mezarlığı, kavaklar alttı mezarlığı, Orhaniye mezarlığı, mahmudiye mezarlığı gibi 5 merkezde ve köylerde 10 tane toplamda 159 tane mezar taşı kayda alındı. 159 mezar taşında baş taşları ve ayak taşlarını ayrı ayrı sıralıyorum" dedi.

MEZAR TAŞLARI BİRÇOK ŞEY ANLATIR

Mezar taşlarının aslında şekil olarak bakıldığında bile birçok şey anlattığını kaydeden Çetinaslan, "Gördüğünüz bir mezar taşının başlığı sikke şeklinde veya silindir külahsa, o mezar sahibinin bir Mevlevi tarikata mensup biri olduğunu anlayabilirsin. Ya da büyük kallavi sarık dediğimiz bir sarık var, o kişinin önemli bir devlet adamı olduğunu anlayabiliriz. Süslü bir başlık varsa onun bir kadına ait olduğunu anlayabiliyoruz. Süslü bir kadın başlığı gördük, önünde daire motifleri var bunu henüz evlenmemiş genç yaşta vefat etmiş bir kız olduğunu anlayabiliyoruz. Bunlar sadece ilk etapta bakıp görebildiklerimiz" diye konuştu.

KENT BELLEĞİMİZE HAYIRLI OLSUN

Belediye Başkanı Alper Taban da davetlilere hitaben yaptığı selamlama konuşmasında "Bugün çok önemli bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Kıymetli hocamız, aslında İnegöl'ün de evladı. İnegöl için bu kadar gayretle çalışma yapacak akademisyen bulmak da çok mümkün olmayabilir. Bizim sorumluluk alanımız öncelikli olarak İnegöl. Biz şehrimizi ve bu şehirde neler yaşanmış bunların kodlarını çözebilirsek geçmişimizden güç alarak geleceğe belki daha emin adımlarla ilerleyebiliriz. Kitabın ismi de Taşların Dili… Taşların üzerindeki kitabelerde inanılmaz detaylar ve incelikler var. Burada gerçekten müthiş bir sanat icra edilmiş. Biz bunun farkına da sizin kitabınızla vardık. Hazırlanan bu kitap hem şehrimize hem kent belliğimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu.

Konuşmalar sonrası Mustafa Çetinaslan ilk olarak Başkan Alper Taban adına kitabını imzalayarak takdim etti. Çetinaslan, ardından diğer davetliler için de kitabını imzaladı.

Taşların Dili 2. Baskısıyla okuyucuyla buluştu

Konya Selçuk Üniversitesi, İnegöl Belediyesi, İnegöl, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Taşların Dili' 2. Baskısıyla okuyucuyla buluştu - Son Dakika


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