Taşova'da kadın haklarına yönelik konferans düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşova'da kadın haklarına yönelik konferans düzenlendi - Son Dakika

Taşova'da kadın haklarına yönelik konferans düzenlendi

7 saat önce

Taşova Gençlik Merkezi tarafından "Kadının Eşitlik ve Özgürlük Haklarıyla Toplumdaki Yeri" konulu konferans düzenlendi.

Taşova'da kadın haklarına yönelik konferans düzenlendi, System.String[]

Taşova Gençlik Merkezi tarafından "Kadının Eşitlik ve Özgürlük Haklarıyla Toplumdaki Yeri" konulu konferans düzenlendi.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, İlçe Müftülüğünde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü geride bıraktıklarını ancak kadınlara verilen değerin bütün yıla yayılması gerektiğini söyledi.

Devletin kadınlara yönelik şiddetin önüne geçmek için önemli adımlar attığının altını çizen Çelik, "Kadınların toplumdaki değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar, kadın istihdamın artırılması ve bu yöndeki adımların daha güçlü ve sağlam şekilde atılması bu konudaki problemlerin çözülmesine çok büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Konferans, Amasya Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürü Semra Güler, Avukat Emine Özcan Özdemir ve Amasya TKDK Proje Başvuru Amiri Dilara Sezgin'in sunumlarıyla son buldu.

Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:04 İtalya Başbakanı, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki...
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2020
00:02 ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs için "acil durum" ilan edildi
00:00 E-5'i kilitleyen kaza: 1 kişi yaralandı
23:59 Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 00:08:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taşova'da kadın haklarına yönelik konferans düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]