Son Dakika Haberleri: Taşova'da Mahalle Bekçileri Göreve Başladı

Taşova'da Mahalle Bekçileri Göreve Başladı

1 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde görev yapacak 6 çarşı ve mahalle bekçisi görevine başladı.

Taşova'da Mahalle Bekçileri Göreve Başladı, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesinde görev yapacak 6 çarşı ve mahalle bekçisi görevine başladı.

Göreve yeni başlayan bekçiler, Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya'yı makamında ziyaret etti.

Yenidünya, kamu görevlileri olarak vatandaşların huzurlu ve güvenli ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamakla görevli olduklarını söyledi.

Göreve başlayan bekçilere başarı dileyen Yenidünya, "Bu emaneti canınız pahasına korumak artık sizlerin asli görevidir. Bundan böyle Taşova ilçemizin emniyet ve güvenliğine güç katacağınıza yürekten inanıyorum. İlçede asayiş ve güvenlik kapsamında, vatandaşların canını ve malını korumak için bekçilerimizin özveriyle çalışacağını inanıyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Amasya, Taşova, Güncel
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