Taşova'da Mahalle Bekçileri Göreve Başladı
1 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde görev yapacak 6 çarşı ve mahalle bekçisi görevine başladı.
Amasya
'nın Taşova
ilçesinde görev yapacak 6 çarşı ve mahalle bekçisi görevine başladı.
Göreve yeni başlayan bekçiler, Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya'yı makamında ziyaret etti.
Yenidünya, kamu görevlileri olarak vatandaşların huzurlu ve güvenli ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamakla görevli olduklarını söyledi.
Göreve başlayan bekçilere başarı dileyen Yenidünya, "Bu emaneti canınız pahasına korumak artık sizlerin asli görevidir. Bundan böyle Taşova ilçemizin emniyet ve güvenliğine güç katacağınıza yürekten inanıyorum. İlçede asayiş ve güvenlik kapsamında, vatandaşların canını ve malını korumak için bekçilerimizin özveriyle çalışacağını inanıyorum." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:30 Kaynak: AA
Boğazı Savunan 360 Yıllık Kale Yeniden Hayat Buluyor!
İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı
Mansur Yavaş, "Sorularıma Cevap Ver" Diyen Ömer Çelik'e Meydan Okudu: Cevap Hakkımı Sağlayın
Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek