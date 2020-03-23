Taşra birimlerinde 65 yaş ve üstündekilerin tapu işlemleri yapılmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşra birimlerinde 65 yaş ve üstündekilerin tapu işlemleri yapılmayacak - Son Dakika

Taşra birimlerinde 65 yaş ve üstündekilerin tapu işlemleri yapılmayacak

6 saat önce

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde 65 yaş üstündekilerin taleplerinin karşılanmayacağı, işlem için gelen diğer vatandaşların ise sadece randevu saatinde alınacağı bildirildi.

Taşra birimlerinde 65 yaş ve üstündekilerin tapu işlemleri yapılmayacak, System.String[]

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde 65 yaş üstündekilerin taleplerinin karşılanmayacağı, işlem için gelen diğer vatandaşların ise sadece randevu saatinde alınacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi ve salgının etkilerinin azaltılması amacıyla bazı tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

Bu amaçla Genel Müdürlük taşra birimlerinde, akit ve başvuru randevusuna gelen vatandaşların müdürlüklere yalnızca randevu saatinde alınacağı, tapu işlemlerine yönelik akdin, müdürlük dışında alınması taleplerinin ise karşılanmayacağı vurgulandı.

Satış, ipotek ve vatandaş talebinin olmadığı resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri dışındaki taleplerin karşılanmayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsam dışında kalan işlemlere yönelik yapılacak başvurular 4 Mayıs 2020 tarihinden sonra karşılanacak. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın bizzat veya başkaları adına vekil sıfatı ile yapacağı işlem talepleri karşılanmayacak. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığının 22 Mart 2020 tarihli 65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Ek Genelgesi doğrultusunda mülki amirce düzenlenen seyahat belgesi olanların (izin belgesi) talepleri karşılanabilecek. Vatandaş, avukat, değerlemeci gibi kişilerin bilgi ve belge talepleri 'webtapu.tkgm.gov.tr' adresinden temin edebildiğinden, ayrıca müdürlüklerimizden fiziksel olarak karşılanmayacak. Kadastro Müdürlükleri tarafından ihaleli ya da müdürlük imkanları ile yürütülen kadastro (tesis, orman, 2/b, tespit harici, yenileme, sayısallaştırma, güncelleme) çalışmalarına 13 Nisan 2020 Pazartesi gününe kadar ara verilmiştir."

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:38 Kaynak: AA

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