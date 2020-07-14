"Tat Karpuzu" için coğrafi işaret başvurusu yapıldı - Son Dakika

"Tat Karpuzu" için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi, ilçede sınırları içinde yetişen "Tat Karpuzu" için coğrafi işaret başvurusunda bulundu.

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi, ilçede sınırları içinde yetişen "Tat Karpuzu" için coğrafi işaret başvurusunda bulundu.

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Karaköprü Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, ilçede üretilen ürünlerin coğrafi işaret başvurularını yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Karaköprü ilçesine bağlı Tatburcu ve diğer kırsal mahallelerde üretimi gerçekleştirilen Tat Karpuzu için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı ve GAPTEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner ile Tat Karpuzu Popülasyonlarının Morfolojik Karakterizasyon deneme alanında incelemelerde bulundu. Geçmişte çokça üretilen, kendine has görüntüsü ve tadıyla dikkat çeken Tat Karpuzu'nun yeniden çoğaltılarak üretime kazandırılması için de ortak bir çalışma gerçekleştirilecek.

Baydilli, Şanlıurfa'nın bir tarım kenti olduğunu ifade ederek, Karaköprü'de de kendine has tarım ürünlerinin yetiştirildiğini belirtti.

Tat Karpuzu için coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını bildiren Baydilli, şunları kaydetti:

"Karaköprü'müzün simgesi olan nar meyvesinin coğrafi işaret tescilini aldık, şimdi de ilçe sınırımızdaki Tatburç ve Yoğun burç köylerinde yetiştirilen meşhur Tat Karpuzu'nun coğrafi işaret tescilini almak için çalışmalara başladık. Çok değerli ve tat bakımından güzel olan Tat Karpuzu'nun yeniden üretimi, Karaköprü'de tescillenmesi için üniversitemizle, Tarım İl Müdürlüğü ile ve GAPTEM ile bir çalışma içerisindeyiz."

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine özgü bir ürünün tescillenmesinin çok önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı, kurumlarla iş birliği içerisinde yapılan çalışmaların üreticilere önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Karaköprü, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:50 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Tat Karpuzu' için coğrafi işaret başvurusu yapıldı - Son Dakika
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