"Tatil dönüşünde hırsız şoku yaşamayın" - Son Dakika

"Tatil dönüşünde hırsız şoku yaşamayın"

"Tatil dönüşünde hırsız şoku yaşamayın" Adana polisi tatile çıkacak vatandaşları, evlerinde hırsızlık yaşanmaması için önlem almaları konusunda uyardı Adana polisi tatile çıkacak vatandaşları, evlerinde hırsızlık yaşanmaması için önlem almaları konusunda uyardı.

"Tatil dönüşünde hırsız şoku yaşamayın"

Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü

Adana polisi tatile çıkacak vatandaşları, evlerinde hırsızlık yaşanmaması için önlem almaları konusunda uyardı

ADANA - Adana polisi tatile çıkacak vatandaşları, evlerinde hırsızlık yaşanmaması için önlem almaları konusunda uyardı.

Adana'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması nemin ise yüzde 60'lara çıkmasıyla nefes almanın bile güçleştiği vatandaşlar yaylaya, denize gitmeye başladı. Terk edilen evler ise hırsızların hedefi oldu. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle müstakil evlerin bulunduğu mahallelerde ev ev, sokak sokak gezerek vatandaşları uyarıp broşür dağıttı.

Polis broşür verdiği vatandaşlara tatile çıkarken, mutlaka kapılarını kilitlemelerini, açık pencere bırakmamalarını, komşularına da tatile gittiklerini söyleyerek eve bir yabancı geldiğinde polise haber vermelerini konusunda uyardı.

Broşürde pazara, markete ya da bir başka yere giderken evin anahtarını aileden birinin eve gelmesi durumunda kolayca bulması için paspas altına ya da kova içine, pencere kenarına bırakılmaması hususunda da uyarıda bulunuldu.

Polis hırsızlığın yanı sıra telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtıp para isteyen dolandırıcılara karşı da vatandaşı uyardı. Ayrıca yeni tip korana virüs nedeniyle polis maske takıp, virüsü bahane ederek yapılan dolandırıcılık ve hırsızlık konuları hakkında da vatandaşı bilgilendirdi. Vatandaşlar polisin uyarısının çok memnuniyet verici olduğunu, söyledikleri her şeyi yerine getireceklerini ifade etti.

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 10:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Tatil dönüşünde hırsız şoku yaşamayın' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 13:07 ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:49 3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 23:49 İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti 23:14 Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi 20:28 Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
17:00
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
16:53
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
16:41
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
15:45
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
15:21
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
15:00
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
14:55
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
14:53
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
14:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 17:09:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Tatil dönüşünde hırsız şoku yaşamayın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]