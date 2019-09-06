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Tatil köyü değil mahalle

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde arazileri baraj suları altında kalan vatandaşlar için yöresel köy mimarisine uygun olarak yaptırılan konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde arazileri baraj suları altında kalan vatandaşlar için yöresel köy mimarisine uygun olarak yaptırılan konutlar hak sahiplerine teslim edildi.


Kırsal bölgelerde dönüşüm projesi kapsamında Türkiye'de programa alınan Kütahya ve Karaman'ın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta 22 hektarlık alanda yapılan inşaat çalışmaları tamamlandı. Gücuksu Mahallesi'nde ikamet eden ve Adatepe Barajı nedeniyle arazileri kamulaştırılan hak sahiplerine İskan Kanunu kapsamında yapılan 65 adet konut sahiplerine teslim edildi.


Bölgenin mimari tarzına uygun yapılan projede, 300 büyükbaşlık hayvan barınağı, pazar alanı, sosyal donatılar, köy konağı ve parklar yer alıyor. Sosyal donatılar devletten, konutlar ise 2 yıl ödemesiz 10 yılda yüzde 1 faizle ödenecek. Proje ile göç veren mahalle sakinlerinin kendi bölgelerinde kalmaları ve tarım-hayvancılıkla geçimlerinin sağlanması amaçlanıyor.


Mülkiyeti hazineye ait olan ve 112 parselden oluşan 65 konut için, 15 milyon 957 bin 832 lira harcandı. Hak sahipleri yüzde 1 faizle toplamda her bir konut bedeli olan 154 bin lirayı 10 yılda geri ödeyecekler.


Hak sahiplerinden Sevim Tuna, yeni evlerinden memnun olduklarını ifade ederek, "Gayet güzel. Allah razı olsun devlet büyüklerinden ve emeği geçen herkesten. Çok teşekkür ederiz bize bu imkanları sundukları için" dedi.


Evini teslim alan Ahmet Bolat ise, "Bu konutlara köyün ihtiyacı vardı. Çok güzel oldu. Kahramanmaraş'ta ilk yapılan bir tesis. 45 yıl muhtarlık yaptım. Emeği geçen herkese başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Göksun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:31 Kaynak: İHA
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