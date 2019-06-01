Son Dakika Haberleri: Tatil yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu (2)
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Tatil yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu (2)

1 saat önce

ARAÇ KUYRUĞU 30 KİLOMETREYE ULAŞTIRamazan Bayramı tatiline çıkanların TEM Otoyolu'nda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor.

Tatil yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu (2), System.String[]

ARAÇ KUYRUĞU 30 KİLOMETREYE ULAŞTI
Ramazan Bayramı tatiline çıkanların TEM Otoyolu'nda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. İzmit Alikahya mevkiinden başlayan araç yoğunluğu, Körfez ilçesinde bulunan Hereke Gişeler mevkiine kadar yaklaşık 30 kilometre boyunca uzadı. D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde de yoğunluk yaşanırken, araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. 

 


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:28 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, TEM Otoyolu, Güncel
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