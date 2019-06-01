Tatil yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu (2)
1 saat önce
ARAÇ KUYRUĞU 30 KİLOMETREYE ULAŞTIRamazan Bayramı tatiline çıkanların TEM Otoyolu'nda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:28 Kaynak: DHA
ARAÇ KUYRUĞU 30 KİLOMETREYE ULAŞTI
Ramazan Bayramı tatiline çıkanların TEM Otoyolu'nda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. İzmit Alikahya mevkiinden başlayan araç yoğunluğu, Körfez ilçesinde bulunan Hereke Gişeler mevkiine kadar yaklaşık 30 kilometre boyunca uzadı. D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde de yoğunluk yaşanırken, araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
TEM Otoyolu'nda bayram trafiği! Durma noktasına geldi
İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun
İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında
Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı