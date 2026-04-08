Tatlıses ailesinde kabus gibi gün! Aynı gün hastaneye koşmuşlar

08.04.2026 13:43
İbrahim Tatlıses’in hastaneye kaldırılmasıyla yaşanan endişe sürerken, aynı gün torununun da hastanede olduğu ortaya çıktı. Yasemin Şefkatli Tatlıses’in paylaşımı, ailenin yaşadığı zor günü gözler önüne serdi.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı gün, Tatlıses ailesinin bir başka sağlık endişesi daha yaşadığı öğrenildi. Oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli Tatlıses’in oğullarının da aynı gün hastanede olduğu ortaya çıktı.

YASEMİN ŞEFKATLİ’DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Yasemin Şefkatli Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oğullarından Aylin’in rutin kardiyoloji kontrolü için hastanede olduklarını belirtti. Paylaşımında aynı gün dedesi İbrahim Tatlıses’in de rahatsızlandığını ifade eden Şefkatli, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"Dün garip bir gün geçirdik. Buralarda olamadık ama şükür ailemizin her ferdi sağlıklı ve iyi inşallah daha da iyi olacak. Aylin kontrolü vardı rutin kardiyoloji, ilerleyen süreçlerde neler olması gerektiğini konuştuk biz bu yolun savaşçıyız. O sırada dedesi rahatsızlandı oraya yetişmek durumunda kaldık bazen böyle olur Allahım hepimizi korusun."

ENDİŞE DOLU SAATLER YAŞANDI

Ortaya çıkan detaylar, Tatlıses ailesinin aynı gün hem İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu hem de küçük Aylin’in kontrolleri nedeniyle büyük bir endişe yaşadığını gösterdi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Gelişmelerin ardından sosyal medyada Tatlıses ailesine çok sayıda geçmiş olsun mesajı gelirken, hem İbrahim Tatlıses’in hem de torununun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Yorumlar (1)

  • 232323 232323:
    232323. Biz İbonun evlatları olarak sırtımızı ona yaslamışız. 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
