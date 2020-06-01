Tatvan'da alt yapı çalışması sürüyor - Son Dakika

Tatvan ilçesinde başlatılan alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Cumhuriyet Caddesinde başlatılan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, alt yapının ana hatlarının geçtiği caddede çalışmalara başladıklarını söyledi.

İlçenin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamen yenileceğini belirten Geylani, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizde alt yapı yüzde 22 oranında tamamlanmıştı. Geçen sene yaptığımız çalışmalarla yüzde 58'e çıkardık ve şu an yüzde 60 seviyesinde. İnşallah bu yılın sonuna kadar bu oranı yüzde 90'a çıkaracağız. Geri kalan yüzde 10'luk kısmı ise yeni yapılacak su depoları, bazı noktaların isale hatları ile imarda yol olarak gözüken ama henüz açılmamış olan yollardır. 27 ayrı ekiple çalışmaları 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz."