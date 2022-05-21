Tatvan'da sokaklara "giysi kumbarası" bırakıldı - Son Dakika
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Tatvan'da sokaklara "giysi kumbarası" bırakıldı

21.05.2022 10:02
Tatvan'da sokaklara "giysi kumbarası" bırakıldı

Tatvan Belediyesi tarafından "Giyilmeyen Kıyafetler Kumbaraya Projesi" başlatıldı.

Tatvan Belediyesi tarafından "Giyilmeyen Kıyafetler Kumbaraya Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında ilçedeki tüm sokaklara 75 giysi kumbara bırakıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, proje kapsamında toplanacak kıyafetleri geri dönüşüme kazandıracaklarını söyledi.

Projeyi önemsediklerini belirten Geylani, şunları kaydetti:

"Şehrimizin merkezi noktaları ve tüm mahallelerimize yerleştirmeye başladığımız giysi ve tekstil kumbaraları ile kullanılmış giyim eşyalarında israfı önleyerek geri dönüşüme kazandıracağız. Bu doğrultuda duyarlı vatandaşlarımızdan evlerinde kullanılmış giyim ve tekstil eşyalarını çöp konteynırları yerine geri dönüşüm kumbaralarına bırakmalarını istiyoruz. İlçe merkezinde tüm mahallelerde merkezi noktalara ve çarşı merkeze bıraktığımız kumbaralara vatandaşlarımızın sahip çıkmasını istiyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tatvan'da sokaklara 'giysi kumbarası' bırakıldı - Son Dakika


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