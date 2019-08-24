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Tatvan'da sondaj çalışmaları

1 saat önce

Tatvan Belediyesinin, ilçedeki bazı bölgelerde yaşanan su sorununu çözmek amacıyla yaptığı sondaj çalışmalarında ikinci su kaynağına ulaşıldı.

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Tatvan Belediyesinin, ilçedeki bazı bölgelerde yaşanan su sorununu çözmek amacıyla yaptığı sondaj çalışmalarında ikinci su kaynağına ulaşıldı.

Tatvan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, su sorunu yaşanan bölgelerdeki sıkıntıları gidermeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Karşıyaka Mahallesi'nde yapılan sondaj çalışmalarında saniyede 80 litre su kapasiteli kaynak bulundu.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, su sorununu çözmek için ekiplerin sondaj çalışmalarına başladığını söyledi.

Mahallede 55 metre derinlikte su kayağına ulaştıklarını belirten Korkmaz, "Çıkan suyun kalitesi oldukça iyi. Ekip arkadaşlarımız çıkardığımız su ile Sanayi Bölgesi, Fatih, Dumlupınar, Yeni ve Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşanan su sorununu çözecek. Sondaj çalışmaları ihtiyaç durumuna göre devam edecek. Tatvan'ın bütün sorunlarını biliyoruz. Bunların çözümü için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Tatvan Belediyesi, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:42 Kaynak: AA
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