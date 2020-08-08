Tatvan'daki yol çalışmasının hızlı ilerlemesi için ekipler gece de mesai yapacak - Son Dakika

Tatvan'da yürütülen yol yapım çalışmalarının hızlı ilerlemesi için ekipler, gece geç saatlere kadar mesailerine devam edecek.

Trafiğin ve ilçe nüfusunun en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi ile çarşı merkezindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir başkanlığında, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve ilgili kamu kurum amirleri ile yüklenici firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar neticesinde, çalışmaların gece saat 12'ye kadar devam etmesi kararı alındı.

Alınan karar doğrultusunda Tatvan Belediyesi, karayolları ve diğer ilgili kurumlar ile yüklenici firma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar gece geç saatlere kadar devam etti. Alt ve üst yapının kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulması planlanırken, çevreye rahatsızlık verilmemesi dolayısıyla da gece belli bir saatten sonra hiçbir çalışmanın yapılmayacağı belirtildi.

Kültür Mahallesi ile İstasyon Mahallesi arasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Erdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki altyapı çalışmalarından dolayı görüldüğü gibi bazı yollarda bozulmalar var. Bu noktada halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için belediyemiz, İller Bankası, karayolları ve yüklenici firma yetkilileri ile beraber iki gündür toplantı halindeyiz. Bu toplantılar sonucunda işlerin daha hızlanması ve halkımızın biran önce daha kaliteli, daha güzel hizmete kavuşması için çalışma saatlerini uzatmaya karar verdik. İnşallah çalışmalar gece saat 12'ye kadar devam edecektir ve en kısa sürede yollarımızı halkımızın hizmetine açacağız. Tabi ki bu süreç biraz zorlu ama halkımızın daha güzel bir içme suyuna kavuşması ve daha sağlıklı bir altyapıya kavuşması için yapılması gereken bir iştir."

Başkan Geylani ise ilçe merkezindeki altyapı çalışmaları ile çarşı merkezindeki altyapı ve yol yapım çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.