Tatvan Gençlik Merkezinde açılan kurslar ilgi görüyor - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Gençlik Merkezinde bir ayda açılan kurslardan 3 bin 500 genç faydalandı.

Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, gazetecilere, merkezde 12 kursta gençlere eğitim verildiğini söyledi.

Kursların yanında konferans ve seminerler de düzenlediklerini belirten Avşar, şöyle konuştu:

"Burada gençlere ve çocuklara yönelik kurslar ve etkinlikler düzenleniyor. Basketbol, bağlama, resim, İngilizce, judo, güreş, tenis kurslarımız var. Gitar ve bilgisayar kursunu da yeni açtık. Aynı zamanda gençlerimiz ve çocuklarımız burada kafeterya, kütüphane ve spor alanlarından faydalanıyor. Aralıklarla seminer ve konferanslar düzenliyoruz. Buradaki hizmetlerden ve etkinliklerden bir ayda 3 bin 500 kişi faydalandı. İlçemizdeki açık alanlarda ve okullarda da etkinliklerimiz aralıklarla devam ediyor."