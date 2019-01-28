Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı- Emet karayolu 16 . kilometresi Çörtlen Dere Mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Emet istikametine gitmekte olan Mehmet K. idaresindeki 16 NY 029 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Ali D. yönetimindeki 43 PN 220 plakalı araç çarpıştı.

Kazada, sürücü Mehmet Ali D. yaralandı.

Yaralı sürücü 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:46 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 Kişiyi Bıçaklayan Trans Bireylerden Biri, Gazetecileri Görünce Soyunmaya Kalktı Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti

68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı Makam Aracıyla Ormanda Alkol Alan CHP'li Belediye Başkanına, Vatandaşlar Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:06:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]