Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

2 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesine 42 kilometre uzaklıktaki Balıköy Beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Simav'dan Balıköy istikametine gitmekte olan Erol Ferlikaş yönetimindeki 43 AAC 020 plakalı domates yüklü kamyon virajı alamayarak yoldan çıktı. Kazada sürücü Erol Ferlikaş, sıkıştığı şoför kabininden Tavşanlı Belediyesi itfaiye kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu güçlükle çıkartıldı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:04 Kaynak: İHA
Kütahya, Tavşanlı, 3. Sayfa
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