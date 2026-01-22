Tavşanlı\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Emet çevreyolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir istikametinden seyir halinde olan M.U. idaresindeki 16 BJD 429 plakalı motosiklet, kavşakta ilçe merkezine dönüş yapmak isteyen G.U. yönetimindeki 43 ADA 650 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu konumunda bulunan H.C.K. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.C.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA