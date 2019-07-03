Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Durak Mahallesi çevreyolu üzeri tren garı önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon caddesinden çevreyoluna çıkan A.E. yönetimindeki 43 UZ 557 plakalı hafif ticari araç ile F.U. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü F.U. ile arkasında bulunan B.U. yaralandı. Yaralılar., 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:21 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı Şiddet gördüğü adamdan kaçarken yardımına mahalleli yetişti Eşek üzerinde evlilik teklifi! İzmir'de küçük kıza cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 12:13:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]