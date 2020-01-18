Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Tavşanlı- Harmancık karayolunun 6. kilometresi Sorkun Boğazı mevkisinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Yusuf D. idaresindeki 43 AAT 255 plakalı otomobil Sorkun Boğazı mevkiinde önüne domuz çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi.


Kazada, otomobilde bulunan H.D. ve K.D. yaralandı.


Kaza sonrası çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürdü.


Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Meksika'da dizi provasında iki aktör köprüden düşerek öldü
Niğde'de zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 8 yaralı İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı 8 yaşındaki Hafza, ilk karnesini şehit babasına götürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 17:02:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]