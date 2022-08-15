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Kaza, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 63 AK 383 plakalı tavuk yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri parçalayarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tavuk yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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