Tayini çıkan şube müdürlerine veda yemeği - Son Dakika

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli bazı şube müdürleri onuruna, tayinlerinin çıkması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, şube müdürlerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Günün anısına çiçek ve plaket takdiminde bulundu. Demir, "2014 yılına geldikleri ilçemizde 2020 yılına kadar başarılı bir şekilde hizmet eden 3 şube müdürümüzün tayini çıktı. Hasan Ali Tüzen, Bursa Osmangazi, Salih Aybaş, Bursa İnegöl ve Mustafa Okur ise Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak atandılar. Yeni görev yerlerine uğurladığımız şube müdürlerimize başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor ve yolları açık olsun diyoruz" dedi.

Diğer taraftan tayini çıkan 3 şube müdürünün yerine, Eskişehir Sivrihisar ilçesinden Mehmet Tetik, Eskişehir Alpu ilçesinden Mehmet Bayrakdar ve Gölpazarı ilçesinden Ufuk Arslan'ın şube müdürü olarak atandığı belirtildi. - BİLECİK