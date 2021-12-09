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Taykonotlar, uzay istasyonundan Çin'deki öğrencilere ders verdi - Son Dakika

Taykonotlar, uzay istasyonundan Çin'deki öğrencilere ders verdi

09.12.2021 19:42
Taykonotlar, uzay istasyonundan Çin'deki öğrencilere ders verdi

Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) uzay istasyonunda görevli taykonot ekibi, ülkedeki öğrencilere canlı ders anlattı.

Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) uzay istasyonunda görevli taykonot ekibi, ülkedeki öğrencilere canlı ders anlattı.

Şinhua ajansının haberine göre, dersi, Çin'deki 5 yerde kurulan dersliklerdeki 1420 öğrenci takip etti.

Taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'dan oluşan ekip, öğrencilere uzay istasyonunun yaşama ve çalışma alanlarını tanıttı.

Öğrenciler, Başkent Pekin'deki Bilim ve Teknoloji Müzesi ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki Nanning ve Siçuan eyaletinin Vınçuan şehirleri, Hong Kong ve Makao Özel İdare Bölgeleri'nde kurulan sınıflarda taykonotları canlı izledi.

Öğrenciler uzay istasyonundaki yaşam, kullanılan ekipmanlar ve yapılan deneylerle ilgili sorular sordu.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal durumda bulunmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çin, Tienhı (Göksel Uyum) adı verilen istasyonun çekirdek modülünü 29 Nisan'da fırlatmıştı. Ardından 29 Mayıs'ta Tiencou-2 (Gök gemisi-2) kargo mekiğiyle istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Nie Haişıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'dan oluşan ilk taykonot ekibi, Şıncou-12 mekiği (Kutsal gemi-12) ile 17 Haziran'da istasyona gönderilmişti.

Taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'yu taşıyan Şıncou-13 uzay mekiği ise 15 Ekim'de fırlatılmış, ekip 17 Ekim'de göreve başlamıştı.

"Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya gönderilecek.

Ana iskeletin oluşmasının ardından "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için 4 insanlı sefer ve 4 kargo seferi yapılması planlanıyor.???????

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay İstasyonu, Pekin, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taykonotlar, uzay istasyonundan Çin'deki öğrencilere ders verdi - Son Dakika


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