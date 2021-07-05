Son dakika haberleri | Tayland'da kimya fabrikası patlamasında 1 ölü

Bir son dakika haberine göre Tayland'ın başkenti Bangkok'taki kimya fabrikasının patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken yaralı sayısı 27'ye yükseldiTayland'ın başkenti Bangkok yakınlarında bulunan Suwannaphumi Uluslararası Havalimanı'na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan plastik süngeri üreten kimya fabrikasında şiddetli...

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki kimya fabrikasının patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken yaralı sayısı 27'ye yükseldi Tayland'ın başkenti Bangkok yakınlarında bulunan Suwannaphumi Uluslararası Havalimanı'na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan plastik süngeri üreten kimya fabrikasında şiddetli bir patlama, ardından da yangın çıkmıştı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederekken bir itfaiyecinin hayatını kaybettiği ve yaralı sayısının ise 27'ye yükseldiği açıklandı. Taylandlı yetkili Somsak Kaewsena, "Şuana kadar 500 kişi 2 sığınağa tahliye edildi. Tekerlekli sandalyedeki yaşlılar ise yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki yakındaki bir okula tahliye edildi" ifadelerini kullandı. Fabrika tesisine yakın evler tahliye edilirken dumanlar 35 kilometre uzaklıkta Bangkok'un merkezinde görüldü. -İHA-

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