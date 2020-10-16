Tayland'da protestolar sürerse sokağa çıkma yasağı ilan edilecek - Son Dakika

Tayland'da protestolar sürerse sokağa çıkma yasağı ilan edilecek

16.10.2020 13:51
Tayland'da protestolar sürerse sokağa çıkma yasağı ilan edilecek, System.String[]

KUALA Tayland'da hükümet karşıtlarının anayasal reform ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir düzenlediği protestoların sürmesi halinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği bildirildi.

KUALA Tayland'da hükümet karşıtlarının anayasal reform ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir düzenlediği protestoların sürmesi halinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği bildirildi.

Bu sabah kabinesini toplayan Başbakan Prayut, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, hükümetin dün aldığı ve başkent Bangkok'ta 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklayan olağanüstü hal kararının kabine toplantısında onaylandığını belirterek, "Tayland halkını, bu sorunu hükümeti destekleyerek çözmeye çağırıyorum." dedi.

Anne ve babalara, çocuklarını protestolardan çekme çağrısında bulunan Prayut, "Yaptıkları şey çok tehlikeli. Bu işin arkasındakilerin asıl amacını bilmiyoruz." diye konuştu.

Tayland Başbakanı, gazetecilerin, gösterilerden ötürü sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği sorusuna, "Eğer durum kontrolden çıkarsa sokağa çıkma yasağı getirilecek. Fakat şu an o aşamada değiliz." cevabını verdi.

Hükümet Change.org sitesine yasak koydu

Öte yandan, Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı, internet ortamında dilekçe yazılan Change.org sitesinde protestocuların, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un Almanya'da istenmeyen kişi ilan edilmesi için kampanya açmasının ardından ülke çapında siteye erişimi engelledi.

Yaklaşık 130 bin kişinin imza verdiği dilekçede muhalifler, Tayland Kralı'nın kendi ülkesinden çok Almanya'da ikamet etmesi ve bulunduğu ülkede Tayland siyasetine yön vermesine karşı çıkmıştı.

Tayland'da hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçimlerinin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine geçen yıl 14 Aralık'ta protestolara başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuz ayından itibaren geniş kalabalıklarla devam etti.

19 Eylül'de başkent Bangkok'ta 50 bin kişilik katılımla 2014'ten bu yana ülkedeki en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14 ve 15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler yaptı.

Son protestoların ardından hükümet 15 Ekim'de, başkent Bangkok'ta 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklayan olağanüstü hal ilan etti.

Kararı dinlemeyen ve aynı gün Bangkok'ta sokaklara dökülen protestocular, gösterilere devam etmeyi planlıyor.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, cunta yanlısı hükümetin istifası, adil seçimler için anayasal reform ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi olması gibi taleplerde bulunuyor.

2014 darbesi

Tayland'da büyük çapta gösteriler üzerine 9 Aralık 2013'te parlamentoyu fesheden eski Başbakan Yinglak Şinavatra, 2 Şubat 2014'te erken seçim kararı almıştı. Ancak 7 ay süren siyasi tıkanıklığın ve 28 kişinin öldüğü protestoların ardından ordu, 22 Mayıs 2014'te yönetime el koymuştu.

Cunta lideri General Prayut Çan-oça, kendisini başbakan ilan etmiş, senato feshedilmişti. Bu dönemde Genelkurmay Başkanı olan Prayut Çan-oça, "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

5 yıl süren cunta yönetiminin ardından martta yapılan seçimde, Prayut'un kurucusu olduğu parti, yeni seçim kanununun sağladığı avantajlarla parlamentoda çoğunluğu sağlamış, cunta lideri, tamamı ordu tarafından atanan senatonun desteğiyle yeniden başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland'da protestolar sürerse sokağa çıkma yasağı ilan edilecek - Son Dakika

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