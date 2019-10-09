Tayland'da şelalede boğulan 5 fil daha bulundu

Tayland'da bir ulusal parkta şelalenin döküldüğü vadide 5 filin daha ölü bulunduğu belirtildi.



Tayland'dın Mueang Nakhon Nayok bölgesindeki Khao Yai Ulusal Parkı'nda Haew Narok şelalesinin döküldüğü bir vadide cumartesi günü 6 fil boğularak ölmüştü. Tayland Ulusal Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesinden yapılan açıklamada, park çalışanlarının insansız hava araçlarıyla yaptığı çalışma kapsamında boğularak ölen 5 filin daha bulduğu ve ölen fillerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.



Ülkenin ikinci büyük milli parkı olan Khao Yai Parkı'nda 1992'de aynı vadide 8 fil boğulmuştu.



UNESCO Dünya Mirası listesindeki Dong Phayayen-Khao Yai Orman Kompleksi'nin bir bölümü olan Khao Yai Milli Parkı'nda, 300 vahşi hayvan bulunuyor. - BANGKOK