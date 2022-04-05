Tayvan'da pitbull cinsi köpek 2 yaşındaki çocuğu 40 kez ısırdı - Son Dakika
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Tayvan'da pitbull cinsi köpek 2 yaşındaki çocuğu 40 kez ısırdı

05.04.2022 13:16
Tayvan'da pitbull cinsi köpek 2 yaşındaki çocuğu 40 kez ısırdı

Tayvan'ın güneyinde yer alan Pingtung kentinde pitbull cinsi köpek, 2 yaşındaki çocuğu 40 yerinden ısırdı.

Tayvan'ın güneyinde yer alan Pingtung kentinde pitbull cinsi köpek, 2 yaşındaki çocuğu 40 yerinden ısırdı.

Pingtung İlçe Tarım Bakanlığı (DOA) Direktörü Cheng Yung-yu, 3 Nisan'da Pingtung kentinin Kanding ilçesinde evden kaçan ve pitbull cinsi olduğu tahmin edilen köpeğin yerel saatle 16.00'da bir çocuğu ısırarak yaraladığını belirtti. Olay anında köpeğin sahibinin küçük çocuğu saldırıdan kurtarmaya çalıştığı ve o esnada kendisinin de köpeği tarafından ısırıldığı öğrenildi. Müdahale sonrası kurtarılan çocuğun 40 kez ısırıldığı ve hemen hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, daha sonra Kaohsiung kentindeki başka bir hastaneye götürüldü.

Öte yandan köpeğin sahibi yaptığı açıklamada, köpeği yavruyken sahipsiz şekilde dolaştığı esnada sahiplendiğini söyledi. Pitbull cinsi ile benzer özelliklere sahip olan köpeğin o zamanki kayıtlara melez olarak geçtiği öğrenildi. Köpeğin bakanlık tarafından incelenmesinin ardından özel bir rapor hazırlanacak. Bakanlık, köpeğin sahibinin ceza alabileceğini de açıkladı.

Tayvan'da yasaklı ırklar

Daha önce meydana gelen pitbull saldırılarının ardından 1 Mart 2022 tarihinden itibaren Tayvan'da kayıtlara geçirilmemiş American pitbull terrier ve Amerikan staffordshire terrier türü iki köpek cinsinin beslenmesi yasaklanmıştı. - TAİPEİ

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Hisarcık, Pitbull, Tayvan, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tayvan'da pitbull cinsi köpek 2 yaşındaki çocuğu 40 kez ısırdı - Son Dakika


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