Son Dakika Haberleri: Tayvan ülkede Huawei telefonlarının 3 modeline satış yasağı koydu
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Tayvan ülkede Huawei telefonlarının 3 modeline satış yasağı koydu

6 saat önce

Tayvan, Huawei şirketinin ülkeyi Çin'e bağlı bir il olarak gösteren bazı telefon modellerine satış yasağı koydu.

Tayvan ülkede Huawei telefonlarının 3 modeline satış yasağı koydu, System.String[]

Tayvan, Huawei şirketinin ülkeyi Çin'e bağlı bir il olarak gösteren bazı telefon modellerine satış yasağı koydu.

Kyodo News'in haberine göre, Tayvan, şirkete ait üç modelin, ülkeyi zaman dilimi ve arayan konumu açısından Çin'e bağlı bir il olarak göstermesinin ardından, Huawei'nin P30, P30 Pro ve Nova 5T modellerinin satışını yasakladı.

Şirketin işletim sistemlerindeki güncellemenin ardından Huawei'nin, üç modelinde arayanın konumunu "Tayvan" yerine "Tayvan, Çin" olarak gösterdiği belirtiliyor.

Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu'ndan Niu Hsin-ren, bu durumun gerçeği yansıtmadığını ve adanın itibarına zarar verdiğini savundu.

Komisyon, gelecek yıllarda akıllı telefon ve tablet bilgisayar üreticilerinden, ürünlerinin belgelendirilmesini talep edeceğini, belgeyi aldıktan ve imzaladıktan sonra üreticinin, ayarlarda değişiklik yaptığının tespit edilmesi halinde sertifikanın iptal edileceğini duyurdu.

Kararın ardından şirketin Tayvan'daki tedarik zincirinin ciddi şekilde zarar göreceğine işaret ediliyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşerek 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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