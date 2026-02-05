? Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. hafta, 3 maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
Bulls Yatırım Ted Ankara Kolejliler-Konya Büyükşehir Belediyespor: 96-83
Fenerbahçe Koleji RAMS-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 89-72
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Göztepe: 91-82
TBCL'de 22. Hafta Sonuçları
