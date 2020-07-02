TBF'den altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüpleri teşvik projesi - Son Dakika

TBF'den altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüpleri teşvik projesi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüpleri teşvik etmek amaçlı destek projesi 2020-2021 sezonu itibariyle hayata geçiyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüpleri teşvik etmek amaçlı destek projesi 2020-2021 sezonu itibariyle hayata geçiyor.

Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti


TBF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüplerin desteklenmesi hususu sicil lisans talimatına şu şekilde eklendi:


"Madde 37 - (1) Basketbol Süper Ligi (BSL) Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ve Kadınlar Basketbol Süper Liginde (KBSL) mücadele eden kulüpler, başka bir kulübün altyapısında yetişen bir basketbolcuyu transfer etmek istediklerinde yetiştirici kulüp veya kulüplere dağıtılmak üzere Federasyon tarafından belirlenecek kulüp destek bedelini yatırmak zorundadır. Basketbolcunun 13-18 yaşları arasındaki 6 sezonun tamamında yer aldığı kulübü ile sözleşme yapması halinde bu kulübün destek bedeli yatırması gerekli değildir. İlk kulübünden 13-18 yaş arasında başka bir kulübe veya kulüplere transfer yapmış basketbolcularla ilk kez sözleşme yapacak kulüpler de önceki kulübe veya kulüplere dağıtılmak üzere kulüp destek bedeli ödemekle yükümlüdür.


(2) - Kulüpler destek bedeli ödeyerek transfer ettikleri basketbolcuları ile müteakip sezonlarda sözleşmelerini yenilemek veya lisanslarını vize ettirmek için her sezon için ayrı ödeme yapmak zorundadır. Bir basketbolcu ile ilgili destek bedeli, ilgili sezon içerisinde yalnızca bir defa ödenir. Basketbolcunun başka bir kulübe kiralık olarak verilmesi veya ilişiksiz belgesi ile transfer edilmesi durumlarında aynı sezon içerisinde ikinci kez ödeme yapılmaz.


(3) - Kulüplerin destek bedeli ödeyecekleri basketbolcular ve bunlara ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir.


a - Basketbolcunun 13-18 yaşları arasında lisanslı olarak bulunduğu kulüpler Sicil Lisans Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yaşların belirlenmesinde basketbolcunun oynadığı sezonun ikinci yılı esas alınarak belirlenir. Yaşın belirlenmesinde ay ve gün dikkate alınmaz.


b - Federasyon tarafından organize edilen veya yerel liglerde yer alan kulüplerin ümit, genç veya yıldız takımlarında en az bir basketbol sezonunda oynamış ve uluslararası mevzuat hükümlerine göre büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynamasında bir engeli bulunmayan basketbolcular için destek bedeli ödenir.


c - Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynayarak veya ilgili lig talimatına göre ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş koşulunda istisna kapsamında bulunan basketbolcular bu kapsamda değerlendirilmezler.


d - Basketbol Süper Ligi (BSL), Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) veya Türkiye Basketbol Ligi (TBL) kulüplerinden geçici transfer veya ikinci lisans hakkından yararlanarak Basketbol Süper Ligi (BSL), Kadınlar Basketbol Süper Liginde (KBSL) veya Türkiye Basketbol Ligi (TBL) takımlarında müsabakalarda yer alan basketbolcular bu kapsamda değildir.


(4) - Transfer veya vize başvurusunun ilgili kulüp tarafından yapılmasını müteakiben basketbolcunun 13-18 yaşları arasında bir ya da daha fazla başka kulüpte lisanslı olarak bulunduğu saptandığı takdirde, basketbolcunun transferini yapan veya sözleşmesini yenileyen kulüpten Federasyon tarafından belirlenen destek bedeli tahsil edilir. Tahsil edilen bedel, basketbolcunun 13-18 yaşlarında lisanslı olarak altyapısında yer aldığı kulüp ya da kulüplere yılları oranında pay edilerek ödenir. Basketbolcunun 13-18 yaşları arasında lisanslı olarak yer aldığı kulüp veya kulüplerin TBF ve/veya yerel lig faaliyetlerinde aktif olarak yer almıyor olması halinde bu kulüplere tahakkuk eden destek bedeli basketbolcuyu transfer eden veya sözleşmesi yenileyen kulüpten tahsil edilir ve TBF Genç Basketbolcu Teşvik Projesi fonuna aktarılır." - İSTANBUL

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Basketbolcu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TBF'den altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüpleri teşvik projesi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

22:09 Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı 21:53 Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:08 ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
16:40
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
11:36
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
09:47
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 22:26:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBF'den altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüpleri teşvik projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]