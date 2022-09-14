TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı Arayarak Taziyelerini İletti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı Arayarak Taziyelerini İletti

14.09.2022 00:10
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı Arayarak Taziyelerini İletti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı arayarak taziyelerini iletti. Şentop, “Görüşmemizde, can kardeşlerimize desteğimizi bütün imkanlarımızla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ettim” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla arayarak, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları sonucu şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından, telefon görüşmesine ilişkin şunları paylaştı:

"Azerbaycan Milli Meclis Başkanı kıymetli dostum Sayın Sahiba Gafarova'yı arayarak, şehit düşen kahraman Azerbaycan askerleri için duyduğumuz üzüntüyü ilettim. Görüşmemizde, can kardeşlerimize desteğimizi bütün imkanlarımızla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ettim."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Azerbaycan Milli Meclisi, Mustafa Şentop, Ermenistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı Arayarak Taziyelerini İletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı Arayarak Taziyelerini İletti - Son Dakika
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