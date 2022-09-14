"Azerbaycan Milli Meclis Başkanı kıymetli dostum Sayın Sahiba Gafarova'yı arayarak, şehit düşen kahraman Azerbaycan askerleri için duyduğumuz üzüntüyü ilettim. Görüşmemizde, can kardeşlerimize desteğimizi bütün imkanlarımızla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ettim."

Kaynak: AA

Azerbaycan Milli Meclisi, Mustafa Şentop, Ermenistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı Arayarak Taziyelerini İletti - Son Dakika

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