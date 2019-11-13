TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziylaret etti.

Şentop ile Kılıçdaroğlu görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Daha sonra ikili gazetecilere açıklama yaptılar. Şentop, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istediğini belirterek, "23 Nisan 2002 tarihi Meclisimizin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü. Bu münasebetle bir dizi programlar düşünüyoruz. Bu konuda geçen hafta milletvekili arkadaşlarımızdan görüş, önerilerini yazmakları için talepte bulunmuştum. Bu hafta siyasi partilerin grup başkanları ile ziyaret etmek için randevu talep etmiştim. Dün Naci Bostancı ile görüştüm, şimdi de Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konuda düşüncelerimizi anlattık, hem de kendi değerlendirmelerini aldım" ifadelerini kullandı.

Kımlıçdaroğlu ise yüzüncü yıl dönümü vesilesiyle güzel bir çalışma başlattığını söyleyerek, "Benim de düşüncelerimi sordu. Kendilerine düşüncelerimi aktardım. Yüzüncü yıl dönümü dolayısıyla güzel çalışmalar olacak, hem yazılı hem görsel olarak özel bir çaba harcıyorlar. Umarım hep beraber bunların tanığı oluruz. Güzel çalışmalar gerçekleşecektir" şeklinde konuştu.

İçtüzük veya sisteme yönelik bir değerlendirme olup olmadığına yönelik olarak şentop, içtüzük veya sisteme yönelik herhangi bir değerlendirmede bulunulmadığını söyledi.