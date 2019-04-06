Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Katar'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Katar'da

6 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Katar'da, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Şentop'u Doha'da Katar Danışma Meclisi Üyesi Sakr bin Fahd el-Merihi ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer karşıladı.

"Parlamentolar, hukukun üstünlüğü, barış için eğitimin güçlendirileceği platformlar" başlığı ile düzenlenecek genel kurulda, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, İslamofobi ve yabancı düşmanlığının önlenmesi maddelerinin acil gündeme alınacağı belirtildi.

Bugün başlayacak PAB 140. Genel Kuruluna 160 ülkeden 2200 kişi katılacak. Genel kurul 10 Nisan'a kadar sürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:19 Kaynak: AA

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