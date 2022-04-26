TBMM Başkanı Şentop Bosna Hersek'te - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop Bosna Hersek'te

26.04.2022 17:19
TBMM Başkanı Şentop Bosna Hersek'te

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti.

Bosna Hersek'e resmi ziyarette bulunan Şentop, Kovaçi şehitlik anıtına çiçek bırakarak İzetbegoviç'in kabri başında dua etti.

Şehitlik ziyareti sonrası tarihi Başçarşı'ya geçen Şentop, burada halkla ve esnafla sohbet etti.

Şentop, Başçarşı'da tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi ve Kütüphanesine ziyarette bulundu.

Mustafa Şentop, ardından Bosna Hersek Temsilciler ve Halklar Meclisi Divanları üyeleri ile görüştü.

Temsilciler Meclisi binasındaki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.???????

TBMM Başkanı Şentop'un, akşam Travnik'te iftara katılması planlanıyor.

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Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop Bosna Hersek'te - Son Dakika


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