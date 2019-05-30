Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: İç tüzük değişikliğine ihtiyaç var
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TBMM Başkanı Şentop: İç tüzük değişikliğine ihtiyaç var

53 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni sisteme göre yeni bir iç tüzük, sıfırdan iç tüzük değişikliğine ihtiyaç var, diye düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop: İç tüzük değişikliğine ihtiyaç var, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni sisteme göre yeni bir iç tüzük, sıfırdan iç tüzük değişikliğine ihtiyaç var, diye düşünüyorum" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te Parlamento Muhabirleri Derneği ile basın koridorunu ziyaret etti. Gazetecilerin bayramını kutlayan Şentop, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Şentop, yeni iç tüzük değişikliği ile ilgili soru üzerine, "Bizim iç tüzüğümüz çok eski. Mevcut iç tüzük parlamenter sisteme göre hazırlanmış. Perspektif de önemli. Yeni sisteme göre yeni bir iç tüzük, sıfırdan bir iç tüzük değişikliğine ihtiyaç var, diye düşünüyorum" dedi.
Darbe girişiminin yıl dönümünde Meclis'te program düzenleneceğini belirten TBMM Başkanı Şentop, soru üzerine, Meclis'te güvenlik zafiyetinin olmadığını, güvenlik sisteminin iyi çalıştığını dile getirdi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:20 Kaynak: DHA
Parlamento Muhabirleri Derneği, Mustafa Şentop, Politika
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