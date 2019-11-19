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TBMM Başkanı Şentop, İYİ Partiyi ziyaret etti
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop, İYİ Partiyi ziyaret etti Şentop: 23 Nisan 2020 TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Bu münasebetle önümüzde ki yıl etkinlikler düzenleyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:00 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Şentop, İYİ Partiyi ziyaret etti
Şentop: 23 Nisan 2020 TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Bu münasebetle önümüzde ki yıl etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu doğrultuda milletvekillerimizle, siyasi partilerimizin gurup yönetimleriyle görüştük. Bugünde İYİ parti grup başkanı ve grup başkan vekili arkadaşlarımızla görüştük.
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