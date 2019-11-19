Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, İYİ Partiyi ziyaret etti
Son Dakika Genel TBMM Başkanı Şentop, İYİ Partiyi ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, İYİ Partiyi ziyaret etti

6 saat önce

TBMM Başkanı Şentop, İYİ Partiyi ziyaret etti Şentop: 23 Nisan 2020 TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Bu münasebetle önümüzde ki yıl etkinlikler düzenleyeceğiz.

TBMM Başkanı Şentop, İYİ Partiyi ziyaret etti

Şentop: 23 Nisan 2020 TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Bu münasebetle önümüzde ki yıl etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu doğrultuda milletvekillerimizle, siyasi partilerimizin gurup yönetimleriyle görüştük. Bugünde İYİ parti grup başkanı ve grup başkan vekili arkadaşlarımızla görüştük.

TBMM Başkanı Şentop, İYİ Partiyi ziyaret etti

23 Nisan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:00 Kaynak: İHA
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