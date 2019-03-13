Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al Mahmoud ile Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al Mahmoud ile Bir Araya Geldi

24 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'na katılmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'na katılmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:06 Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Fas, Katar, Güncel
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