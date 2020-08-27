TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.
Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.
Görüşmede, Libya Yüksek Devlet Konseyi İkinci Başkan Yardımcısı Saffan el-Mosori, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi İshak Gazel, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Abdullah Güler, Osman Boyraz ve Halis Dalkılıç da bulundu.
Şentop ve Mişri'nin görüşmenin ardından basın toplantısı yapması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 14:43 - Kaynak: AA
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