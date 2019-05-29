Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: Milletimiz Fetih şuuruyla mücehhezdir
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TBMM Başkanı Şentop: Milletimiz Fetih şuuruyla mücehhezdir

31 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün, tıpkı 1453'ten itibaren olduğu gibi bazılarının hala İstanbul'un milletimizin elinde olmasından rahatsızlık duyduğunu görüyoruz.

TBMM Başkanı Şentop: Milletimiz Fetih şuuruyla mücehhezdir, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün, tıpkı 1453'ten itibaren olduğu gibi bazılarının hala İstanbul'un milletimizin elinde olmasından rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Fakat şurası kesin ve kat'idir ki; İstanbul'un Fethi'ni mümkün ve mukaddes kılan ruh hala diridir ve milletimiz Fetih şuuruyla mücehhezdir" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, İstanbul'un Fethi'nin 566'ncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Şentop, İstanbul'un Türk ve İslam dünyasının kalbi, Asya ve Avrupa'nın kemeri olduğunu bildirdi. İstanbul'un Fethi'nin Hz. Peygamber tarafından müjdelendiğini kaydeden Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'un Fethi, yeniçerisinden Hakanına, Akşemsettin'de cisimleşen ulemasına kadar, bir destanın, bir dirilişin, şanı yüce Hz. Peygamber'in övgüsüne mazhar olmayı dilemiş bir müjdenin şeref menkıbesidir. Bu menkıbe, dünya tarihine yeni bir istikamet, milletimize vazgeçilmez bir mücadele ufku kazandırmıştır. İstanbul, alelade bir şehir; Fetih ise, kuvvetle tahakkuk etmiş bir zaptetme harekatı değildir. İstanbul, hak mücadelesinde milletimizin her daim istinatgahı; Fetih ise, tarihin seyrinde milletimizin menzili ve güzergahıdır. İstanbul'un hakiki sahibi de, Fethin manasına vakıf, muhtevasına sadık, ruhuna merbut ve istikbaline layık olanlardır. Bugün, tıpkı 1453'ten itibaren olduğu gibi bazılarının hala İstanbul'un milletimizin elinde olmasından rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Fakat şurası kesin ve kat'idir ki, İstanbul'un Fethi'ni mümkün ve mukaddes kılan ruh hala diridir ve milletimiz Fetih şuuruyla mücehhezdir."


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:44 Kaynak: DHA
Mustafa Şentop, İstanbul, Politika
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