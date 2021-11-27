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TBMM Başkanı Şentop, Parlatino Başkanı Soto ile bir araya geldi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Parlatino Başkanı Soto ile bir araya geldi

27.11.2021 21:12
TBMM Başkanı Şentop, Parlatino Başkanı Soto ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Jorge Pizarro Soto ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Jorge Pizarro Soto ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik 143. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına devam ediyor. Şentop temasları kapsamında, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Jorge Pizarro Soto ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop görüşmede yaptığı konuşmada, "Latin Amerika ve Karayipler ile ilişkilerimize büyük önem atfediyoruz" ifadelerini kullanarak, özellikle son yıllarda bölgeyle ilişkilerin derinleştirilmesi için önemli adımlar atıldığını vurguladı. Şentop, TBMM'nin gözlemci üyelik statüsü ile yakında zamanda Parlatino ile iş birliği antlaşması imzaladığını hatırlatarak, "Bu sayede Parlatino ile iş birliğimizi de kurumsal ve sağlam bir temele taşımış olduk. Bahse konu iş birliği anlaşmasının sadece kağıt üzerinde kalmayacağını ve bölge ülkeleriyle somut olarak iş birliği geliştirilmesine vesile olacağını düşünüyorum" dedi.

Covid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Latin Amerika ve Karayipler bölgesini de derinden etkilediğini kaydeden Şentop, "Ülkemiz, Covid-19 salgınıyla mücadelede de bölge ülkeleriyle imkanlar ölçüsünde dayanışma içerisindedir. Latin Amerika ve Karayipler ile ilişkilerimizin geliştirilmesinde, bölgesel örgütler önemli bir rol oynamakta olup, iş birliğini mümkün olan her alanda ilerletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

TBMM Başkanı Şentop, Parlatino Başkanı Soto ile bir araya geldi

Mustafa Şentop, Latin Amerika, Karayipler, İspanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Parlatino Başkanı Soto ile bir araya geldi - Son Dakika


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