TBMM Başkanı Şentop'tan yeni Anayasa açıklaması: Somut bir metin ortaya çıkmalı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan yeni Anayasa açıklaması: Somut bir metin ortaya çıkmalı
24.03.2021 23:17
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni Anayasa tartışmasına ilişkin, "Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir. Yeni Anayasa tartışması ciddiye alınmalı. Sonuç almak hedef olmalı, somut bir metin ortaya çıkmalı" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk TV'de Muharrem Sarıkaya ve Serap Belet'in sorularını yanıtladı.
Şentop yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin "Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir. Yeni Anayasa tartışması ciddiye alınmalı. Sonuç almak hedef olmalı, somut bir metin ortaya çıkmalı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan TBMM Başkanı Şentop " İsrail'deki hapishanelerde Filistinli mahkum ve tutuklulara da aşı yapılmasına, bunun insani bir mesele olduğuna dair, İsrail Meclis Başkanı'na bir mektup gönderdim." şeklinde konuştur.
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