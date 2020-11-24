TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağlı öğretmenlerle video konferans ile buluştu - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağlı öğretmenlerle video konferans ile buluştu

24.11.2020 12:49
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağlı öğretmenlerle video konferans ile buluştu, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Tekirdağlı öğretmenlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Tekirdağlı öğretmenlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Şentop, "Her bir öğretmeniz ülkemizin aydınlık yürüyüşüne öncülük etmektedir. İlmin, aklın ve teknolojinin ışığında sahip olduğumuz değerlerimizle var oluşumuzu zenginleştiriyor; ülkümüzü ve ülkemizi istikbale öğretmenlerimiz taşıyor. Bu değerli ve seçkin vazifenizde sizlere daima başarılar diliyorum. Bu kutlu yolda devlet olarak her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Öğretmenler Günü'nde Tekirdağ'da görev yapan 300 öğretmen ile video konferans yoluyla bir araya geldi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın da katıldığı video konferansta, öğretmenlerin dilek ve temennilerini dinleyen Şentop, emektar öğretmenlerin gününü tebrik etti. Memleketi Tekirdağ'da görev yapan öğretmenlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Şentop, "İlim ve irfan yolunda bu meşakkatli görevi en iyi şekilde ifa eden siz değerli öğretmenlerimize öncelikle bir baba olarak, daha sonra TBMM başkanı olarak her birinize en içten hislerimle şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı günde memleketimizin bütün öğretmenleri saygılarımla selamlıyorum. Biliyorum ki medeniyetimizin ihlası ve geleceğimizin inşası için vermiş olduğunuz üstün gayret ve mücadeleniz her türlü taktirin üzerindedir" dedi.

'EGİTİM ORDUMUZ YENİ SARTLARA UYGUN ÇALIŞMAYI BAŞARDI'Meclis Başkanı Şentop, Türkiye'de okul öncesinden liseye kadar her seviyede yaklaşık 19 milyon öğrenciye hizmet veren öğretmenlerin sayısının yaklaşık 1 milyon 118 bin olduğunu söyledi. Şentop, şöyle konuştu: "Yani ülke olarak büyük bir eğitim kadrosuna sahibiz. Bu sayı dünya üzerinde birçok ülkenin nüfusundan daha büyük bir sayıya tekabül etmektedir. Bugün sizlerle birlikte aynı iklimi yüz yüze teneffüs etmeyi çok isterdim. Geçen yıl Florya'da aslında bir buluşma yapmıştık öğretmenlerimizle. Bu yıl salgın tedbirleri sebebi ile gerçekleştiremedik. Bir müddet daha siz öğrencilerinizle, biz de sizlerle kameralar aracılığıyla buluşmalarımızı sürdüreceğiz. Önceliğimiz siz kıymetli hocalarımızın ve sevgili çocuklarımızın sağlıklı bir biçimde bu günleri geçirebilmenizi sağlamaktır. Bu vesileyle Covid-19 nedeniyle aramızdan ayrılan eğitim camiamızın mensuplarına Cenab-ı Hak'tan rahmet ve hasta olanlara da acil şifalar diliyorum. Salgının başladığı geçen mart ayından bugüne kadar kimi zaman online kimi zaman yüz yüze; karma bir sistemle de olsa öğrencilerinizi emek vermeye devam ettiniz. Bütün dünya bu yeni durum karşısında bocalarken eğitim ordumuz kısa sürede bu yeni şartlara uygun usullerle çalışmayı başardı. Türk eğitim sisteminin yıllardır teknolojiye yatırım yapması, öğretmenlerimizin teknolojik alt yapıyı kullanmadaki becerilerinin geliştirmeleri ve öğretmenlerimizin her şartta yüksek sorumluluk taşıması bu başarımızın kaynağıdır. Yüksek bir bilinçle eğitimin bir süreç olduğunu ve kesintiye uğrarsa onu düzeltmenin daha zor olacağını en iyi sizler biliyorsunuz. Bunun içindir ki milletimizin gönlündeki yeriniz daima saygın ve daima müstesnadır."'DEĞERİNİZİ BİLİYORDUK, ŞİMDİ YAKİNEN DAHA ÇOK FARKINA VARDIK'Eğitim ve öğretimin en temel unsurunun öğretmen olduğunu belirten TBMM Başkanı Şentop, "Diğer tüm unsurlar tali niteliktedir. Bu hususun farkında olarak siz değerli öğretmenlerimizin sorunlarını çözmeye büyük gayret gösteriyoruz. Sizlerin de bildiği gibi bir ülkenin esas zenginliği ne yeraltı ne de yerüstü kaynaklarıdır. İyi yetişmiş insan gücünden daha mühim bir meselemiz yoktur. Siz değerli öğretmenlerimiz nitelikli insan gücümüzün yetişmesini sağlayan, cevheri işleyen esas kahramanlarımızsınız. Bu görev çok zor olduğu kadar manevi hazzı en yüksek görevlerdendir. Diğer mesleklere göre öğretmenlik özünde 'sevgi ve özveri' gibi ulvi sıfatlar taşır. Gözümüzün nuru, geleceğimizin güvencesi olan sevgili çocuklarımızı güvenle sizlere emanet ediyoruz. Bu kutlu emanetin; ilim, irfan ve hikmetle donanması için elinizden gelenin en iyisini yaptığınıza inanıyorum. Her birimizin hamurunda, harcında; engin sabrınız, tahammül ve emeğiniz var. Özellikle salgın günlerinde halkımız, öğretmenlerin önemini ve görevlerinin kutsiyetini çok daha iyi kavradı. Zira çocuklarımızın evde kalması sebebiyle hep birlikte yaşadığımız tecrübeler, onların eğitiminin ne denli zor bir iş olduğunu; onlarla iletişim kurmanın dahi ayrı bir beceri ve sabır gerektirdiğini, öğretmenlerimizin bu anlamda hem iletişimi ve hem de eğitme ve öğretme faaliyetini yürütmedeki maharetlerine yakinen idrak etmemize imkan verdi. Millet olarak sizlerin değerinizi biliyorduk ama şimdi bunun yakinen daha çok farkına vardık" diye konuştuÖğretmenlere "Saygıdeğer hocalarım" diye hitap eden Şentop, "Tarihte rönesans ve reform hareketlerinden sonra bir devletin en önemli kamusal vazifesi haline gelen eğitimin yaygınlaştırılması ve bu kapsamda ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesiyle Batı'nın büyük bir dönüşüme ve değişime girdiğini görüyoruz. Ülkemizde de Sultan 2. Abdülhamit döneminden itibaren modern eğitim veren birçok yeni okulun açılması ve yaygınlaştırılmasıyla bir kalkınma hamlesi başlatılmış, bu hamle cumhuriyetle birlikte çok daha bir üst noktaya ulaşmıştır. Bu kapsamda okuryazar insan sayısının hızla artmasıyla birlikte ülkemizin kalkınmasının da buna paralel olarak hızlandığını müşahede ediyoruz. Bu gelişmenin temelinde siz öğretmenlerimizin katkısının  ne kadar büyük olduğunu belirtmeyi bir kere daha zarureti görüyorum. Öğretmen, öğrenciyi gelecek hayatına hazırlayan, onu hayat yolculuğunda kendini tanıma noktasında cesaretlendiren bir rehberdir. Her birimizin hayatına dokunan, duygu dünyamızı zenginleştiren, mesleki kariyerimize yön verirken bize yardımcı olan mutlaka özel bir veya birkaç öğretmenimiz olmuştur. Bir öğretmen söylemek mümkün değil. Diğer öğretmenlerimize de haksızlık olur. Farklı yönleri ile birden fazla birçok öğretmenimiz olmuştur" diye konuştu.'DEVLET OLARAK YANINIZDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'Meclis Başkanı Şentop, ilkokuldan itibaren Tekirdağ Süleymanpaşa'da İnönü Okulu Müdürü Mustafa Özker'in vasıflı, karakterli, örnek aldıkları şahsiyet olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Daha sonra imam hatip lisesinde, ortaokul ve lisede birçok yönleri ile örnek aldığımız, hayatımızda iz bırakan öğretmenlerimiz oldu. Üniversite hayatında da yine aynı şekilde. Birçok isim var, isimleri söylemek istiyorum aklıma geliyor ama başka isimler belki incinebilir onları zikretmediğimiz, burada unuttuğumuz için. Bu bakımdan isim vermekten kaçınıyorum. Ama hepimizin hayatında en az bir ama mutlaka birden fazla öğretmenimiz vardır bu şekilde. Bazen konuşmalarıyla bazen davranışlarıyla bazen ders anlatmasıyla bazen verdiği bilgilerle duygusal yaklaşımları ile hatırladığımız küçük çocukluk yıllarında birçok öğretmenimizin mutlaka hayatımızda etkileri var. Her bir öğretmeniz ülkemizin aydınlık yürüyüşüne öncülük etmektedir.

İlimin, aklın ve teknolojinin ışığında sahip olduğumuz değerlerimizle var oluşumuzu zenginleştiriyor; ülkümüzü ve ülkemizi istikbale öğretmenlerimiz taşıyor.  Bu değerli ve seçkin vazifenizde sizlere daima başarılar diliyorum. Bu kutlu yolda devlet olarak her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz. İlim ve irfan kadromuzun güçlenmesi için bütün imkan ve kaynaklarımızla daima yanınızdayız. Sizin rehberliğinizde geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz."


TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağlı öğretmenlerle video konferans ile buluştu
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağlı öğretmenlerle video konferans ile buluştu
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağlı öğretmenlerle video konferans ile buluştu
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağlı öğretmenlerle video konferans ile buluştu
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağlı öğretmenlerle video konferans ile buluştu
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağlı öğretmenlerle video konferans ile buluştu

Mustafa Şentop, Tekirdağ, Mart, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağlı öğretmenlerle video konferans ile buluştu - Son Dakika


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