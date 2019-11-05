Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Tokyo Cami'ni ziyaret etti
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TBMM Başkanı Şentop, Tokyo Cami'ni ziyaret etti

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'da, Tokyo Camini ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Tokyo Cami'ni ziyaret etti, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'da, Tokyo Camini ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.


G20 Parlamento Başkanları zirvesi için Tokyo'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tarihi ve kültürel mekanların ardından Tokyo Camii ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Kültür Merkezi Müdürü Hüseyin Tuna, Kültür Merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan, "19. Yüzyılda Yıldız Sarayı'ndan Japonya'ya bakmak" konulu sergiyi gezdi. Kültür Merkezi çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. - TOKYO

Mustafa Şentop, Tokyo, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:09 Kaynak: İHA
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