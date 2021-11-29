TBMM Başkanı Şentop'u, İspanya'daki temasları boyunca birlikte olduğu Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar uğurladı.

Şentop ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssündeki havaalanından havalandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop , Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurul toplantıları için üç gündür bulunduğu İspanya 'nın başkenti Madrid 'den ayrıldı.

Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Şentop, yurda dönmek üzere İspanya'dan ayrıldı - Son Dakika

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